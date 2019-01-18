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Климкин: Россия угрожает цивилизованному миру

Новости » Политика    18.01.2019 - 12:34
Климкин: Россия угрожает цивилизованному миру
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин назвал 2018-й годом юридических побед над Россией

Российская Федерация угрожает цивилизованному миру. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что Украина и в дальнейшем будет доказывать нарушения ряда договоров и конвенций со стороны России.

"Именно Россия сейчас грозит цивилизованному миру. Всему миру понятно, что Россия является агрессором. Наша логика очень простая", - заявил он.

Климкин также подчеркнул, что прошлый год стал годом юридических побед над Россией.

"Меня спрашивают, почему нельзя было аннулировать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ раньше? Нам удалось это сделать, в конце концов. Я считаю, что 2018 был годом побед наших против России. Мы уже много об этом говорили", - добавил он.

Напомним, ранее Климкин заявил, специальная миссия Евросоюза изучит вопрос укрепления украинского Донбасса.

Кроме того, он отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе получит новое оборудование.

 

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