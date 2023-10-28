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Клименко зустрівся з головою МЗС Фінляндії, Гельсінкі готує нові пакети допомоги

Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з фінською колегою Марі Рантанен у Вільнюсі. Фінляндія готує нову допомогу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ігоря Клименка.

"Допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів", - пише Ігор Клименко. 

За словами міністра, сторони також домовились про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Гельсінкі вражений роботою наших надзвичайників у під час повномасштабного вторгнення терористів й бажає перейняти набутий досвід. 

Нові пакети допомоги 

Як відзначив Клименко, захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий  сьогодні є пріоритетним завданням. 

"І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги", - додав міністр. 

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ. Наприклад, раніше в уряді країни було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також стало відомо, що Гельсінкі готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

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