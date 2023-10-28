Клименко встретился с главой МИД Финляндии, Хельсинки готовит новые пакеты помощи

"Помощь Финляндии больше всего сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей. Только в начале этой недели ГСЧС Украины получила от финских коллег 9 специализированных автомобилей", - пишет Игорь Клименко.

По словам министра, стороны также договорились об организации тренингов для спасателей Финляндии. Хельсинки поражен работой наших чрезвычайников во время полномасштабного вторжения террористов и желает перенять приобретенный опыт.

Новые пакеты помощи

Как отметил Клименко, защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение безопасности населения Украины в осенне-зимний период сегодня является приоритетной задачей.

"И в этом направлении тоже можем рассчитывать на поддержку Финляндии. По словам госпожи Рантанен, уже формируются новые пакеты помощи", - добавил министр.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия предоставляет Украине оборонную, а также гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ. Например, ранее в правительстве страны было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Также стало известно, что Хельсинки готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.