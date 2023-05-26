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Клименко про загибель нацгвардійця у ДТП: винний має отримати справедливе покарання

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 17:04
Клименко про загибель нацгвардійця у ДТП: винний має отримати справедливе покарання Фото: Ігор Клименко, голова МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Водій, який на смерть збив нацгвардійця у Києві на блокпосту, має отримати справедливе покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Facebook.

Міністр розповів, що загиблий Вадим Бондаренко до початку повномасштабної війни проходив термінову службу в Черкасах. Після цього його перевели до Києва. Хлопець рвався на передову після початку активних бойових дій, але він був потрібний у столиці.

Клименко нагадав, що у Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання", - наголосив глава МВС.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, вчора, 25 травня, у Києві на блокпості збили українського військового. Він загинув на місці.

За інформацією джерел РБК-Україна, за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Його затримали як підозрюваного.

В автомобілі Тандира знайшли пляшку від алкоголю. Він відмовився від відбору біологічних зразків для перевірки.

Усі подробиці аварії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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