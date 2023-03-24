UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Клименко відвідав позиції прикордонників у Херсонській області

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко приїхав у Херсонську область, де перевірив умови служби українських прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Три тижні тому нас обстрілювали артилерією, часто залітають безпілотні літальні апарати, але ми гарно маскуємося і тримаємо позиції", - розповів прикордонник.

Клименко поспілкувався з військовослужбовцями прикордонної служби, подякував їм за службу та залишив напис на прапорі України: "Дякую за службу! Разом до Перемоги!"

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський побував у Херсонській області з робочою поїздкою.

Лідер держави зазначив, що росіяни майже повністю зруйнували понад 50 сіл у звільненій частині Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниКлименкоХерсонська область