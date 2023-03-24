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Клименко посетил позиции пограничников в Херсонской области

Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр внутренних дел Игорь Клименко приехал в Херсонскую область, где проверил условия службы украинских пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Три недели назад нас обстреливали артиллерией, часто залетают беспилотные летательные аппараты, но мы хорошо маскируемся и держим позиции", - рассказал пограничник.

Клименко пообщался с военнослужащими пограничной службы, поблагодарил их за службу и оставил надпись на флаге Украины: "Спасибо за службу! Вместе к Победе!"

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский побывал в Херсонской области с рабочей поездкой.

Лидер государства отметил, что россияне почти полностью разрушили более 50 сел в освобожденной части Херсонской области.

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Министерство внутренних дел УкраиныКлименкоХерсонская область