Клименко розповів про плани після звільнення окупованих з 2014 року територій

Україна має готовий план дії після звільнення території, які перебували під російською окупацією протягом 9 років. Також підготовлений розрахунок сил та засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в інтерв'ю " Радіо Свобода ".

"По-перше, плани у нас вже готові. Розрахунок сил та засобів, які будуть заходити на ці території, у нас також підготовлений. Це велика кількість людей, велика кількість техніки", - сказав він.

Клименко пояснив, що МВС працює спільно із Міністерством реінтеграції та головами ОВА тих областей, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Він зазначив, що після звільнення територій потрібно встановити там українську владу. Для цього слід запустити роботу всіх необхідних сервісів.

"Звичайно, забезпечити в першу чергу безпеку людей. Ви ж розумієте, що ми можемо у ці міста зайти після того, як російські війська відійдуть з цієї території, або ж ми зайдемо на зовсім іншу територію, яку будуть в прямому сенсі визволяти наші ЗСУ. Відповідно, це війна. І ворог буде рушити ці міста", - сказав він.

Міністр привів аналогію з Бахмутом.

"Як, наприклад, можна зайти в Бахмут? Чи можна зайти в Горлівку? Горлівка - там живуть люди. Бахмут - це повністю знищене ворогом місто", - сказав він.

За словами Клименка, розглядаються різні сценарії, оцінюються можливості та потреби для того, щоб швидко навести лад на звільнених територіях.

"Ви ж розумієте, що з 2014 року люди, які проживають на цих територіях, мають зовсім інше сприйняття оточуючої дійсності. Вони нас ненавидять здебільшого, тому що російська інформаційна політика була направлена на те, щоб очорнити український уряд, взагалі Україну, нас всіх у наших людей, які живуть і залишилися жити на цих територіях", - сказав він.

Міністр зазначив, що йдеться про школу, органи влади, так звані "силові відомства", які працювали у так званих "ЛНР", "ДНР" і в Криму.

Алгоритм дії після деокупації Криму та Донбасу

МВС розробило алгоритм роботи після того, як Україна звільнить частини Донецької та Луганської областей і Крим, які перебували під контролем Росіє дев'ять років.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для таких територій не повинно бути жодної окремої політики.

Також додамо, що в червня українські бійці звільнити кілька позицій під Красногорівкою, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

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