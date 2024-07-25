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Клименко розповів, коли оберуть запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Четвер 25 липня 2024 16:35
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Клименко розповів, коли оберуть запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон сьогодні-завтра суд обере запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що сьогодні завтра запобіжний захід буде обраний", - сказав Клименко.

При цьому глава МВС не розповів, чи співпрацює підозрюваний зі слідством. Він лише зазначив, що вбивство Фаріон готувалося заздалегідь, а про всі деталі розслідування повідомлять згодом.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю та колишню нардепку Ірину Фаріон. ЇЇ госпіталізували в критичному стані, але врятувати не вдалось.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального Кодексу України - умисне вбивство. Слідство розглядало кілька версій, серед яких була особиста неприязнь.

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. При цьому слідство вважає, що стрілець міг бути лише виконавцем.

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Міністерство внутрішніх справ України Ірина Фаріон
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У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
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