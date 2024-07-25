ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клименко рассказал, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Четверг 25 июля 2024 16:35
UA EN RU
Клименко рассказал, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион сегодня-завтра суд изберет меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что сегодня завтра мера будет избрана", - сказал Клименко.

При этом глава МВД не рассказал, сотрудничает ли подозреваемый со следствием. Он лишь указал, что убийство Фарион готовилось заранее, а обо всех деталях расследования сообщат позже.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда и бывшую нардепку Ирину Фарион. Ее госпитализировали в критическом состоянии, но спасти не удалось.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. Следствие рассматривало несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Сегодня, 25 июля, в Днепре задержали 18-летний парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. При этом следствие считает, что стрелок мог быть только исполнителем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Ирина Фарион
NEWS
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война