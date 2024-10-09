У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей з понад 100 населених пунктів

Через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

Зазначається, що рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Евакуація з Сумської області

Нагадаємо, у серпні через постійні російські атаки у Сумській області оголосили першочергову евакуацію населення зі 183 населених пунктів, що належать до 15 територіальних громад. Станом на кінець літа евакуювали понад 20 тисяч людей, серед яких майже 2,5 тисячі дітей.

Також нещодавно ми повідомляли, що обов’язкову евакуацію дітей та їхніх батьків оголосили із 90 населених пунктів Сумської області.

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