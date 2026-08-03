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Клименко розкрив свої задачі на посту секретаря РНБО

17:59 03.08.2026 Пн
2 хв
Головною є робота для зміцнення внутрішньої стійкості держави
aimg Олена Бджола
Фото: Секретар РНБО Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)

РНБО працюватиме на єдиний результат - безпеку України та захист людей. Є першочергові завдання для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.

Клименко оголосив свої цілі на новій посаді

Він подякував за високу довіру в цей визначальний для країни період та озвучив цілі на посту секретаря РНБО.

Так, першою Клименко назвав єдність дій:

  • синхронна робота,
  • чітка координація,
  • оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Важливим є також контроль за виконанням рішень, який почнеться з:

  • проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО,
  • системного контролю за їх реалізацією.

"Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки", - зазначив Клименко.

Ще одним завданням є стратегічне прогнозування:

  • аналіз ризиків,
  • попередження,
  • оперативне реагування на нові безпекові виклики: від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.

Клименко впевнений, що стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця.

Раніше РБК-Україна писало, що ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначений секретарем РНБО України указом президента України Володимира Зеленського № 694.

Крім того, 24 липня в Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров та Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності, пообіцяв Зеленський.

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