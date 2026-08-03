Клименко розкрив свої задачі на посту секретаря РНБО

РНБО працюватиме на єдиний результат - безпеку України та захист людей. Є першочергові завдання для цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.
Він подякував за високу довіру в цей визначальний для країни період та озвучив цілі на посту секретаря РНБО.
Так, першою Клименко назвав єдність дій:
Важливим є також контроль за виконанням рішень, який почнеться з:
"Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки", - зазначив Клименко.
Ще одним завданням є стратегічне прогнозування:
Клименко впевнений, що стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця.
Раніше РБК-Україна писало, що ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначений секретарем РНБО України указом президента України Володимира Зеленського № 694.
Крім того, 24 липня в Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров та Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності, пообіцяв Зеленський.