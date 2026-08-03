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Клименко раскрыл свои задачи на посту секретаря СНБО

17:59 03.08.2026 Пн
2 мин
Главной является работа по укреплению внутренней устойчивости государства
aimg Елена Бджола
Фото: Секретарь СНБО Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)

СНБО будет работать на единый результат - безопасность Украины и защита людей. Есть первоочередные задачи для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Игоря Клименко в Telegram.

Клименко объявил свои цели на новом посту

Он поблагодарил за высокое доверие в этот определяющий для страны период и озвучил цели на посту секретаря СНБО.

Так, первой Клименко назвал единство действий:

  • синхронная работа,
  • четкая координация,
  • оперативный обмен информацией между всеми составляющими сектора безопасности и обороны.

Важен также контроль за исполнением решений, который начнется с:

  • проведения тщательного аудита выполнения принятых решений СНБО,
  • системного контроля над их реализацией.

"Решения не должны оставаться на бумаге, а выполняться полностью и в определенные сроки", - отметил Клименко.

Еще одной задачей является стратегическое прогнозирование:

  • анализ рисков,
  • предупреждение,
  • оперативное реагирование на новые вызовы безопасности: от ситуации на фронте до защиты критической инфраструктуры, киберпространства и противодействия дезинформации.

Клименко уверен, что устойчивость государства формируется ежедневной слаженной работой каждого ведомства и каждого специалиста.

Ранее РБК-Украина писало, что экс-министр внутренних дел Игорь Клименко назначен секретарем СНБО Украины указом президента Украины Владимира Зеленского № 694.

Кроме того, 24 июля в Украине определили новые параметры работы СНБО и принципы его обновления. Рустем Умеров и Игорь Клименко получат новые направления ответственности, пообещал Зеленский.

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