Клименко: Росія постійно застосовує нові тактики під час обстрілів

"Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це й висота дронів й швидкість, й комбінація дронів та ракет. Сьогодні, я думаю, ще фахівцям й військовим треба буде проаналізувати щодо тактики застосування ракетного озброєння та дронів", - заявив голова відомства.

Він додав, що наразі проводиться аналіз, як реагувати на зміну тактики наступного разу, щоб зберігати життя людей та скоригувати алгоритми реагування.