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Клименко: Росія постійно застосовує нові тактики під час обстрілів

Фото: Ігор Клименко, голова Міністерства внутрішніх справ України (mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під час обстрілів України російські терористи регулярно використовують нову тактику. Мова йде про висоту польоту дронів, їх швидкість й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка під час розмови з журналістами.

"Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це й висота дронів й швидкість, й комбінація дронів та ракет. Сьогодні, я думаю, ще фахівцям й військовим треба буде проаналізувати щодо тактики застосування ракетного озброєння та дронів", - заявив голова відомства. 

Він додав, що наразі проводиться аналіз, як реагувати на зміну тактики наступного разу, щоб зберігати життя людей та скоригувати алгоритми реагування. 

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, завдаючи ударів по цивільних і критичних об'єктах. Атаки здійснюються за допомогою ракет, дронів, артилерії та авіабомб. У багатьох випадках удари припадають на житлові райони, лікарні, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, що не мають військового значення.

Особливо часто ворог атакує вночі, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. У ніч на 6 червня терористи запустили 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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