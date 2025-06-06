Клименко: Росія постійно застосовує нові тактики під час обстрілів

Під час обстрілів України російські терористи регулярно використовують нову тактику. Мова йде про висоту польоту дронів, їх швидкість й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка під час розмови з журналістами.
"Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це й висота дронів й швидкість, й комбінація дронів та ракет. Сьогодні, я думаю, ще фахівцям й військовим треба буде проаналізувати щодо тактики застосування ракетного озброєння та дронів", - заявив голова відомства.
Він додав, що наразі проводиться аналіз, як реагувати на зміну тактики наступного разу, щоб зберігати життя людей та скоригувати алгоритми реагування.
Росія систематично обстрілює територію України, завдаючи ударів по цивільних і критичних об'єктах. Атаки здійснюються за допомогою ракет, дронів, артилерії та авіабомб. У багатьох випадках удари припадають на житлові райони, лікарні, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, що не мають військового значення.
Особливо часто ворог атакує вночі, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. У ніч на 6 червня терористи запустили 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.
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