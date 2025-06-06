Клименко: Россия постоянно применяет новые тактики во время обстрелов

"Россияне постоянно применяют новую тактику. Это и высота дронов и скорость, и комбинация дронов и ракет. Сегодня, я думаю, еще специалистам и военным надо будет проанализировать тактику применения ракетного вооружения и дронов", - заявил глава ведомства.

Он добавил, что сейчас проводится анализ, как реагировать на изменение тактики в следующий раз, чтобы сохранять жизни людей и скорректировать алгоритмы реагирования.