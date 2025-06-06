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Клименко: Россия постоянно применяет новые тактики во время обстрелов

Фото: Игорь Клименко, глава Министерства внутренних дел Украины (mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время обстрелов Украины российские террористы регулярно используют новую тактику. Речь идет о высоте полета дронов, их скорости и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко во время разговора с журналистами.

"Россияне постоянно применяют новую тактику. Это и высота дронов и скорость, и комбинация дронов и ракет. Сегодня, я думаю, еще специалистам и военным надо будет проанализировать тактику применения ракетного вооружения и дронов", - заявил глава ведомства.

Он добавил, что сейчас проводится анализ, как реагировать на изменение тактики в следующий раз, чтобы сохранять жизни людей и скорректировать алгоритмы реагирования.

 

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически обстреливает территорию Украины, нанося удары по гражданским и критическим объектам. Атаки осуществляются с помощью ракет, дронов, артиллерии и авиабомб. Во многих случаях удары приходятся на жилые районы, больницы, энергетическую инфраструктуру и другие объекты, не имеющие военного значения.

Особенно часто враг атакует ночью, используя дроны-камикадзе и ракеты различного типа. В ночь на 6 июня террористы запустили 407 беспилотников и 45 ракет различных типов.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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