Клименко про протести: люди мали право вийти, але на це чекали росіяни

Очільник МВС зазначив, що громадяни мали право вийти на протест, і порушень громадського порядку зафіксовано не було.

"Чи мали право вчора люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно", - сказав Клименко.

Він підкреслив, що Національна поліція по всій країні адекватно відреагувала на акції протесту.

"Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні", - додав міністр.

Разом з тим Клименко зазначив, що в умовах війни важливо не давати ворогу підстав для маніпуляцій, адже росіяни, за його словами, очікували, що зможуть скористатися протестами на свою користь.

Варто зауважити що сьогодні у Києві та інших містах України також тривають протести щодо закону, про НАБУ та САП.

Протести в Україні

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво урізає повноваження НАБУ і САП. При цьому повноваження генпрокурора розширили. В той же день президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Це викликало суспільний резонанс - українці в низці міст вийшли на протести.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські спецслужби і пропагандисти вивчають ситуацію навколо протестів в Україні проти резонансного закону про урізання повноважень НАБУ і САП. Зокрема, ворог може вдатися до провокацій.

При цьому у Центрі протидії дезінформації зазначили, що РФ вже перекручує зміст мітингів. А російська пропаганда взагалі використовує "фотошоп" та підробляє фото з мітингів, намагаючись вдати, що протести йдуть саме проти президента України Володимира Зеленського.