Клименко о протестах: люди имели право выйти, но этого ждали россияне

Глава МВД отметил, что граждане имели право выйти на протест, и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

"Имели ли право вчера люди выходить? Да, имели. Правонарушений не было зафиксировано. Все прошло спокойно и мирно", - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что Национальная полиция по всей стране адекватно отреагировала на акции протеста.

"Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране", - добавил министр.

Вместе с тем Клименко отметил, что в условиях войны важно не давать врагу оснований для манипуляций, ведь россияне, по его словам, ожидали, что смогут воспользоваться протестами в свою пользу.

Стоит заметить, что сегодня в Киеве и других городах Украины также продолжаются протесты относительно закона, о НАБУ и САП.

Протесты в Украине

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. При этом полномочия генпрокурора расширили. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Это вызвало общественный резонанс - украинцы в ряде городов вышли на протесты.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов в Украине против резонансного закона об урезании полномочий НАБУ и САП. В частности, враг может прибегнуть к провокациям.

При этом в Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ уже искажает содержание митингов. А российская пропаганда вообще использует "фотошоп" и подделывает фото с митингов, пытаясь сделать вид, что протесты идут именно против президента Украины Владимира Зеленского.