Клименко про обшуки у командування НГУ: не виключено, що це була вказівка спецслужб ворога

Клименко підкреслив, що згоден із тим, що корупцію потрібно викорінювати зі всіх рівнів. Але значно ефективніше було б робити це через спільну роботу, а не використовувати для цього "необдумані підстави", які тільки завдають шкоди без жодного позитивного ефекту.

Як приклад, Клименко навів обшуки у командування Нацгвардії. Він зазначив, що інформація про нібито привласнення генералом Півненком чотирьохсот мільйонів гривень не підтвердилася. А сам міністр особисто ходив на засідання парламентських комітетів та тимчасової слідчої комісії.

"Не виключено, з огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ, що це була пряма вказівка спецслужб нашого ворога. Ви уявляєте, як це вплинуло на моральний дух бойових бригад Нацгвардії?", - поцікавився Клименко.

За словами міністра, спочатку він змушений був самостійно розбиратися в ситуації - в тому числі розмовляв з директором НАБУ Семеном Кривоносом. Після того як стало зрозуміло, що до генерала Півненка вже немає претензій, Клименко поїхав на фронт, де зустрівся з командирами бригад та особовим складом. Ситуація у підрозділах на той момент була дуже важка.

"Бо командувач для них - авторитет. Він - Герой України. А ніхто ж не пояснює, що коли заходять на обшуки - це лише перевірка інформації. У суспільства відразу стійке сприйняття: зайшли на обшуки - автоматично винен. Тому важливо було проговорити все з бойовим складом", - пояснив він.

При цьому Клименко підтвердив: частина інформації НАБУ щодо корупційного скандалу в НГУ - це правда. Дійсно є люди, які були причетні до корупції - станом на сьогодні вони вже звільнені з посад та чекають на підозру.

"І на ці посади вже призначені люди з бойових підрозділів, з бригад, бо вони розуміють відповідальність. Бо знають, що яка ціна невчасної логістики чи нестачі снаряда. Більш того, ми створили в Нацгвардії підрозділ по типу внутрішньої безпеки. Він якраз і має контролювати процеси закупівель, щоб не було зловживань. Це теж частина контролю", - резюмував міністр.