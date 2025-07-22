Голова СБУ про обшуки НАБУ у Півненко: "Половина Нацгвардії опустила зброю"

Він зазначив, що процесуальна площина впливає і на фронт. Зокрема, Малюк пригадав, як детективи НАБУ прийшли з обшуками до Півненка, героя України та бойового генерала. Такі події викликали резонанс.

"Половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, бо вони сумніваються, що це наш командир. А інша половина в Київ захотіла їхати. І міністр Клименко (голова МВС Ігор Клименко - ред.), можете його запитати, тиждень об'їжджав усі частини свої і проводив із ними роботу", - уточнив Малюк.

За його словами, сам Півненко був у шоці, коли до нього прийшли з обшуками. У нього навіть намагалися забрати телефон, коли йому доповідали з фронту.

"Треба було з прохідняка зустрічати з пістолетом їх і два "магазини" там і залишити. А я потім спілкуюся з керівництвом: "Ні, ну а що, ми ж підозри не оголосили?" Ну, так подивіться, та ви вжалили, все, люди, ну розумієте? Так не може бути", - підкреслив голова СБУ.