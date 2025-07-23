Клименко об обысках у командования НГУ: не исключено, что это было указание спецслужб врага

Клименко подчеркнул, что согласен с тем, что коррупцию нужно искоренять со всех уровней. Но значительно эффективнее было бы делать это через совместную работу, а не использовать для этого "необдуманные основания", которые только наносят вред без всякого положительного эффекта.

В качестве примера, Клименко привел обыски у командования Нацгвардии. Он отметил, что информация о якобы присвоении генералом Пивненко четырехсот миллионов гривен не подтвердилась. А сам министр лично ходил на заседания парламентских комитетов и временной следственной комиссии.

"Не исключено, учитывая факты сотрудничества с врагом должностных лиц НАБУ, что это было прямое указание спецслужб нашего врага. Вы представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии?", - поинтересовался Клименко.

По словам министра, сначала он вынужден был самостоятельно разбираться в ситуации - в том числе разговаривал с директором НАБУ Семеном Кривоносом. После того как стало понятно, что к генералу Пивненко уже нет претензий, Клименко поехал на фронт, где встретился с командирами бригад и личным составом. Ситуация в подразделениях на тот момент была очень тяжелая.

"Потому что командующий для них - авторитет. Он - Герой Украины. А никто же не объясняет, что когда заходят на обыски - это лишь проверка информации. У общества сразу устойчивое восприятие: зашли на обыски - автоматически виноват. Поэтому важно было проговорить все с боевым составом", - пояснил он.

При этом Клименко подтвердил: часть информации НАБУ относительно коррупционного скандала в НГУ - это правда. Действительно есть люди, которые были причастны к коррупции - по состоянию на сегодня они уже уволены с должностей и ждут подозрения.

"И на эти должности уже назначены люди из боевых подразделений, из бригад, потому что они понимают ответственность. Потому что знают, что какова цена несвоевременной логистики или недостатка снаряда. Более того, мы создали в Нацгвардии подразделение по типу внутренней безопасности. Оно как раз и должно контролировать процессы закупок, чтобы не было злоупотреблений. Это тоже часть контроля", - резюмировал министр.