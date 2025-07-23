Клименко об обысках у командования НГУ: не исключено, что это было указание спецслужб врага

Обыски у командующего Национальной гвардии Украины генерала Александра Пивненко очень сильно подорвали моральный дух НГУ. Поскольку в Национальном антикоррупционном бюро Украины нашли агентов РФ, не исключается, что обыски были спецоперацией российских спецслужб.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с медиа 23 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
Клименко подчеркнул, что согласен с тем, что коррупцию нужно искоренять со всех уровней. Но значительно эффективнее было бы делать это через совместную работу, а не использовать для этого "необдуманные основания", которые только наносят вред без всякого положительного эффекта.
В качестве примера, Клименко привел обыски у командования Нацгвардии. Он отметил, что информация о якобы присвоении генералом Пивненко четырехсот миллионов гривен не подтвердилась. А сам министр лично ходил на заседания парламентских комитетов и временной следственной комиссии.
"Не исключено, учитывая факты сотрудничества с врагом должностных лиц НАБУ, что это было прямое указание спецслужб нашего врага. Вы представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии?", - поинтересовался Клименко.
По словам министра, сначала он вынужден был самостоятельно разбираться в ситуации - в том числе разговаривал с директором НАБУ Семеном Кривоносом. После того как стало понятно, что к генералу Пивненко уже нет претензий, Клименко поехал на фронт, где встретился с командирами бригад и личным составом. Ситуация в подразделениях на тот момент была очень тяжелая.
"Потому что командующий для них - авторитет. Он - Герой Украины. А никто же не объясняет, что когда заходят на обыски - это лишь проверка информации. У общества сразу устойчивое восприятие: зашли на обыски - автоматически виноват. Поэтому важно было проговорить все с боевым составом", - пояснил он.
При этом Клименко подтвердил: часть информации НАБУ относительно коррупционного скандала в НГУ - это правда. Действительно есть люди, которые были причастны к коррупции - по состоянию на сегодня они уже уволены с должностей и ждут подозрения.
"И на эти должности уже назначены люди из боевых подразделений, из бригад, потому что они понимают ответственность. Потому что знают, что какова цена несвоевременной логистики или недостатка снаряда. Более того, мы создали в Нацгвардии подразделение по типу внутренней безопасности. Оно как раз и должно контролировать процессы закупок, чтобы не было злоупотреблений. Это тоже часть контроля", - резюмировал министр.
Отметим, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк также ранее говорил, что обыски Пивненко прямо повлияли на ситуацию на фронте. Некоторые солдаты опустили оружие: половина, по словам Малюка, не захотела выполнять боевые задачи, другие половина хотела идти на Киев.
Министру МВД Клименко пришлось неделю объезжать части на фронте, чтобы привести дела в порядок. А сам Пивненко был шокирован ситуацией: агенты НАБУ пытались отобрать у генерала телефон, когда ему докладывать о ситуации на фронте.
Напомним, 10 мая в сети появилась информация что у командования Нацгвардии проводят обыски. В частности, они коснулись и командующего НГУ - генерала Пивненко.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что после обысков отстранили заместителя командующего НГУ по тылу - начальника логистики, бригадного генерала Александра Белоуса и директора Департамента логистики ГУ НГУ, полковника Николая Модлинского и еще четырех должностных лиц.
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