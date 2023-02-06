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Катастрофа в Броварах. Найближчим часом будуть перші результати розслідування, - МВС

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 20:20
Катастрофа в Броварах. Найближчим часом будуть перші результати розслідування, - МВС Фото: в.о. голови МВС Ігор Клименко (facebook com iklymenko)
Автор: Каріна Левицька

Найближчим часом будуть перші результати розслідування катастрофи, що сталась 18 січня в Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону

"Ми чекаємо технічної експертизи (чорних скриньок гелікоптера - ред.). Ми зацікавлені, щоб ми та суспільство якнайшвидше отримали результати цих експертиз та висновок слідства", - заявив Клименко.

За його словами, найближчим часом Офіс генпрокурора проінформує про перші результати, адже об'єднана група слідчих активно працює над цим питанням.

"Версії лишилися ті самі, які були. Менше не стало. Коли будуть розшифровані самописці бортові, тоді ми зможемо більш конкретно говорити, що сталося на борту", - пояснив в.о. голови МВС.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Про все, що відомо про інцидент можете дізнатись - в матеріалі РБК-Україна.

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