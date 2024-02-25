Клименко: за два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально

За два роки повномасштабної війни в Україні, жодна одиниця зброї не перетнула кордон нашої країни нелегально.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка під час форуму "Україна. Рік 2024".
"Можу сказати, що жодна одиниця зброї (мова про нелегальну - ред.) на сьогодні за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших сил безпеки", - розповів Клименко.
Нова архітектура безпеки
Як розповів Клименко, Міністерство внутрішніх справ (МВС) сьогодні працює над новою архітектурою безпеки в Україні. За його словами, потреба у безпеці після війни збільшиться в рази.
"І ми знаємо, що робити далі. У нас є чіткий план, як формуватиметься безпекове середовище в повоєнній Україні", - додав Клименко.
Зазначимо, час від часу у різних ЗМІ з'являються матеріали на тему можливої контрабанди озброєнь з України до інших держав. Часто такі фейки "педалюються" російськими пропагандистами, іноді на сторінках відомих видань з'являються маніпуляційні публікації.
Так, наприклад, раніше в МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію у статті Financial Times щодо нібито стурбованості Молдови збільшенням контрабанди зброї з України.
Також перед цим у Фінляндії викрили фейк про нібито контрабанду української зброї до їхньої країни.
Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.
Під час форуму порушать питання:
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