Фінляндія спростувала інформацію про нібито контрабанду зброї, - МЗС України

Посол Фінляндії в Києві та фінська поліція не підтвердили інформацію про нібито контрабанду української зброї в їхню країну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook .

Він заявив, що одразу після оприлюднення інформації про буцімто контрабанду української зброї українське посольство в Гельсінкі на доручення МЗС звернулося до фінської поліції.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що подібні вкиди - це російські інформаційні операції, спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до України у західних партнерів.

"Мета такої російської інформаційної операції - викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів", - написав Ніколенко.

Він додав, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання.