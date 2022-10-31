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Фінляндія спростувала інформацію про нібито контрабанду зброї, - МЗС України

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Фінляндія, Понеділок 31 жовтня 2022 17:08
Фінляндія спростувала інформацію про нібито контрабанду зброї, - МЗС України Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Посол Фінляндії в Києві та фінська поліція не підтвердили інформацію про нібито контрабанду української зброї в їхню країну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

Він заявив, що одразу після оприлюднення інформації про буцімто контрабанду української зброї українське посольство в Гельсінкі на доручення МЗС звернулося до фінської поліції.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію", - заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що подібні вкиди - це російські інформаційні операції, спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до України у західних партнерів.

"Мета такої російської інформаційної операції - викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів", - написав Ніколенко.

Він додав, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання.

Зазначимо, що інформація про "контраданду" з'явилася в інтерв’ю фінського видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування Крістером Альгреном. В ньому стверджувалось, що українська зброя нібито була помічена у однієї з фінських байкерських банд. Міністерство внутрішніх справ України також заявляло, що ця інформація - російський фейк.

Раніше РБК-Україна писало, що росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні. Серед повідомлень, які використовував ворог були заклики до чоловіків покинути Україну, повідомлення про великі втрати ЗСУ, "інструкції" як уникнути мобілізації тощо.

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