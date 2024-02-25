Клименко: за два года ни одна единица оружия не покидала Украину нелегально

"Могу сказать, что ни одна единица оружия (речь о нелегальном - ред.) на сегодня за два года полномасштабной войны не пересекла границу Украины с ЕС. Это колоссальная работа наших сил безопасности", - рассказал Клименко.

Новая архитектура безопасности

Как рассказал Клименко, Министерство внутренних дел (МВД) сегодня работает над новой архитектурой безопасности в Украине. По его словам, потребность в безопасности после войны увеличится в разы.

"И мы знаем, что делать дальше. У нас есть четкий план, как будет формироваться среда безопасности в послевоенной Украине", - добавил Клименко.

Манипуляции о якобы утечке западного оружия из Украины

Отметим, время от времени в различных СМИ появляются материалы на тему возможной контрабанды вооружений из Украины в другие государства. Часто такие фейки "педалируются" российскими пропагандистами, иногда на страницах известных изданий появляются манипуляционные публикации.

Так, например, ранее в МИД заметили антиукраинскую манипуляцию в статье Financial Times касаемо якобы обеспокоенности Молдовы увеличением контрабанды оружия из Украины.

Также перед этим в Финляндии разоблачили фейк о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы: