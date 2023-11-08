Кліматологи впевнені, що 2023 стане найспекотнішим в історії спостережень

У 2023 році у світі буде тепліше, ніж будь-якого іншого року за всю історію спостережень, заявили вчені перед кліматичним самітом цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми можемо з майже впевненістю сказати, що 2023 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень, і в даний час температура на 1,43 градусів вище за середній доіндустріальний рівень", - сказала Саманта Берджесс, заступник директора Служби зі зміни клімату "Коперник".

Вчені "Коперника" заявили, що минулий місяць був найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень: температура на 1,7 градуса перевищувала середню температуру жовтня кінця 1800-х років.

Вчені виявили, що глобальне температурне відхилення у жовтні 2023 року було другим за величиною за всі місяці в наборі даних, поступаючись лише вересні.

На саміті у Парижі вісім років тому світові лідери пообіцяли спробувати зупинити нагрівання планети на 1,5 градуса до кінця століття.

Глобальне потепління та температурні рекорди

Нагадаємо, липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Також вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 тисяч років на планеті.

Середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта - у серпні.

Середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму. Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.