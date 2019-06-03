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Климатологи подвели итоги теплого мая в Киеве

Новости » Общество    03.06.2019 - 13:27
Климатологи подвели итоги теплого мая в Киеве
Фото: тюльпаны в Киеве - (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мае в Киеве дожди шли 21 день

Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 17 градусов, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, температура воздуха в мае повышалась постепенно: в первой декаде она была ниже климатической нормы на 2 градуса, вторая декада уже на 3 градуса была теплее нормы, именно тогда началось метеорологическое лето в столице, а температура третьей декады выше нормы уже на 4,3 градуса.

Холоднее всего в Киеве было 1 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 5,6 градусов тепла, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 27,7 градусов тепла.

Осадков в столице выпало 81 мм, что составило полторы месячные нормы. Они выпадали в течение 21 дней, то есть два дня из трех были дождливыми, сообщили климатологи.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, среднесуточная температура воздуха в Киеве с 13 мая превышает 15 градусов тепла, что знаменует начало метеорологического лета.

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