Кліматологи підбили підсумки теплого травня у Києві

Фото: тюльпани в Києві - (Віталій Носач, РБК-Україна)

У травні в Києві дощі йшли 21 день

Середньомісячна температура повітря травня у Києві склала 17 градусів, що на 1,8 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, температура повітря у травні підвищувалась поступово: у першій декаді вона була нижчою за кліматичну норму на 2 градуси, друга декада вже на 3 градуси була теплішою за норму, саме тоді розпочалось метеорологічне літо у столиці, а температура третьої декади вища норми вже на 4,3 градуси.

Найхолодніше у Києві було 1 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 5,6 градусів тепла, а найтепліше - 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 27,7 градусів тепла.

Опадів у столиці випало 81 мм, що склало півтори місячні норми. Вони випадали протягом 21 днів, тобто два дні з трьох були дощовими, повідомили кліматологи.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, середньодобова температура повітря в Києві з 13 травня перевищує 15 градусів тепла, що знаменує початок метеорологічного літа.