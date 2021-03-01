Климатологи подвели итоги холодного и снежного февраля в Киеве

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория
По данным обсерватории, холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6 градусов, а теплее всего 25 числа, когда максимальная температура поднялась до 13,1 градусов тепла
Осадков на проспекте Науки выпало 62 мм, что составило полторы месячные климатические нормы. Высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см.
Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.
По прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.