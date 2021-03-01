Климатологи подвели итоги холодного и снежного февраля в Киеве

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.

По данным обсерватории, холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6 градусов, а теплее всего 25 числа, когда максимальная температура поднялась до 13,1 градусов тепла

Осадков на проспекте Науки выпало 62 мм, что составило полторы месячные климатические нормы. Высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см.