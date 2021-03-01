RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кліматологи підбили підсумки холодного та сніжного лютого в Києві

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6 градусів, а найтепліше 25 числа, коли максимальна температура піднялась до 13,1 градусів тепла

Опадів на проспекті Науки випало 62 мм, що склало півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

За прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
В Україні мокрий сніг в шістьох областях, але "плюсова" температура
Якою буде погода в березні: прогноз на перший місяць весни
Прогноз погоди