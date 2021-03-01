Кліматологи підбили підсумки холодного та сніжного лютого в Києві

Середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6 градусів, а найтепліше 25 числа, коли максимальна температура піднялась до 13,1 градусів тепла

Опадів на проспекті Науки випало 62 мм, що склало півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.