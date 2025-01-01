Кліматичний прогноз-2025. Чи "накриє" Землю чергова хвиля спеки й чого чекати українцям

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Глобальний кліматичний прогноз на 2025 рік

Згідно з прогнозом національної метеорологічної служби Великої Британії Met Office, 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень (вслід за 2023 і 2024 роками).

"Цікаво, що передбачувані теплі глобальні температури 2025 року матимуть місце попри те, що тропічна частина Тихого океану рухається до фази Ла-Нінья, що призводить до дещо прохолодніших умов", - зауважив професор Адам Скейф (очільник команди експертів Met Office, які працювали над прогнозом).

Науковці уточнили, що у 2025 році середня глобальна температура може бути на 1,29°C - 1,53°C (із середнім показником в 1,41°C) вищою за середню температуру доіндустріального періоду (1850-1900 років).

Глобальні середні температури поверхні у різні роки (інфографіка: metoffice.gov.uk)

Тим часом у Всесвітній метеорологічній організації (World Meteorological Organization або WMO) нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки - наслідку людської діяльності.

За словами вчених, зміна клімату залежить, зокрема, від викидів у атмосферу й рівня парникових газів, який продовжує рекордно зростати.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація - "зміна клімату в реальному часі".

"Ми мусимо піти з цього шляху до руїни. І ми маємо не гаяти часу. У 2025 році держави повинні спрямувати світ на більш безпечний шлях, різко скоротивши викиди та підтримуючи перехід до відновлюваної енергетики в майбутньому", - наголосив він.

Генеральний секретар WMO Селесте Сауло зауважила, що "кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища, вплив і ризики".

"Температура - лише частина картини. Зміни клімату відбуваються на наших очах майже щодня у формі збільшення кількості та впливу екстремальних погодних явищ", - пояснила вона.

У 2025 році, за її словами, особлива увага вчених буде приділена кріосфері - замерзлим частинам Землі (морському льоду, крижаним покривам, мерзлій землі тощо).

Якими можуть бути погодні умови в Україні

За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Крамаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо.

Посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів також повномасштабне вторгнення РФ (воєнні дії на території країни).

"І це вимагає міжнародної реакції. Впродовж лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн", - розповіла вона в інтерв'ю РБК-Україна.

Тим часом кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, що температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи: атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери і зрештою, біосфери (включно з людиною і її діяльністю).

"Впродовж останніх пів століття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за 2000 років... Саме діяльність людини є причиною цих змін", - зауважила вона.

За словами експерта, основними чинниками, що впливають на формування клімату в певному регіоні, є сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстильна поверхня. Останнім часом до них долучився також антропогенний фактор (пов'язаний із будь-якою діяльністю людини).

"Розглядати клімат на локальному рівні не лише доречно, але й необхідно, оскільки це дозволяє виявити особливості, характерні лише для цього регіону, і врахувати їх при адаптації до зміни клімату", - пояснила експерт.

У коментарі для РБК-Україна Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік поки що дати не можна.

"При існуючих сучасних методах довгострокових прогнозів погоди, можна лише сказати про те, чи буде температура повітря і кількість опадів за місяць вище/нижче кліматичної норми", - пояснила кандидат наук.

Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року даними, в Україні "очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму".

"Про те, якими будуть максимальні значення температури повітря, тобто чи буде така спека, як минулого року, зараз сказати ще не можна", - додала експерт.

Водночас вона уточнила: "тенденції свідчать про те, що кількість хвиль сильної та надзвичайної спеки в Україні зростає".

Крім того, збільшуються тривалість та інтенсивність цих хвиль.

"Тож імовірність того, що й у 2025 році в Україні спостерігатиметься спекотна погода, зберігається", - наголосила кліматолог.

Вона додала, що ймовірний також і дефіцит опадів - особливо у лютому та в березні 2025 року.

"Такі розрахунки зараз є лише на першу половину 2025 року. Про те, якою буде друге півріччя, поки що інформації немає", - підсумувала Балабух.