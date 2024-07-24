Найспекотніший день в історії. Що відомо про новий світовий температурний максимум

Науковці зафіксували найспекотнішу в історії (від початку спостережень) середньодобову температуру повітря. Рекордним днем виявився понеділок, 22 липня.

РБК-Україна розповідає, що варто знати про цей світовий температурний рекорд.

Про який рекорд ідеться

Згідно з даними Служби зміни клімату Європейського Союзу - Climate Copernicus - у липні 2024 року було досягнуто нового рекорду середньодобової глобальної температури.

"Земля щойно пережила найтепліший день за нову історію", - наголосили експерти.

Примітно, що спершу рекорд було встановлено 21 липня 2024 року. Того дня середньодобова температура на планеті сягнула 17,09 градуса за Цельсієм (що було трохи вище попереднього рекорду в 17,08 градуса, встановленого в липні 2023 року).

Попередні температурні рекорди (інфографіка: climate.copernicus.eu)

Однак вже наступного дня - 22 липня - температурні показники виросли ще більше.

У цей день середня температура на Землі сягнула позначки у 17,15 градуса за Цельсієм.

У Climate Copernicus уточнили, що цей рекорд побив усі попередні (що фіксувались від початку спостережень у 1940 році).

Рекордна глобальна температура повітря на поверхні 22 липня (інфографіка: pulse.climate.copernicus.eu)

Директор Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) Карло Буонтемпо наголосив, що тепер у людства "є новий рекорд".

"Ймовірно, дата піку (температури, - Ред.) все ще може змінитися, але наші дані свідчать про те, що ми можемо побачити дещо нижчу температуру впродовж наступних кількох днів", - додав він.

Чим стурбовані науковці

Дослідники стурбовані тенденцією, що "вимальовується" на тлі аналізу температурних показників минулих років.

"Аналіз років з найвищими річними максимальними добовими глобальними температурами показує, що як у 2023, так і в 2024 роках спостерігалися річні максимуми, які значно перевищували ті, що були зареєстровані в попередні роки", - пояснили у Climate Copernicus.

Це підтверджує процес глобального потепління.

"Іншою ознакою тенденції глобального потепління є той факт, що десять років з найвищими річними максимальними середньодобовими температурами припадають на останні десять років - з 2015 по 2024 рік", - додали спеціалісти й опублікували відповідну діаграму.

Найвищі глобальні середні температури (інфографіка: climate.copernicus.eu)