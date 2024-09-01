"Всесвітня катастрофа". Як зміна клімату може знищити тихоокеанські острови
Кліматичні зміни, що фіксуються на нашій планеті, суттєво впливають на острови, розташовані у Тихому океані. За прогнозами науковців, подальше глобальне потепління на тлі спалювання людством викопного палива загрожує їхньому майбутньому.
РБК-Україна розповідає, про що саме йдеться.
Що загрожує тихоокеанським островам
Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (World Meteorological Organization або WMO) щодо стану клімату у південно-західній частині Тихого океану за 2023 рік, тихоокеанські острови перебувають під "потрійним ударом", що загрожує їхньому соціально-економічному розвитку та навіть самому існуванню.
За словами експертів, йдеться про:
- прискорення підвищення рівня моря (що вже перевищує середній світовий рівень)
- нагрівання океану (як наслідок глобального потепління та результат життєдіяльності людства)
- підкислення (закислення) вод океану (зниження рівня рН на тлі поглинання водою більших обсягів вуглекислого газу або CO2)
Зазначається, що з 1980 року температура поверхні моря в регіоні піднялася втричі швидше, ніж середньосвітова. З огляду на це суттєво "зросли хвилі морської спеки" - їх періодичність, інтенсивність і тривалість.
Тенденція зміни рівня моря впродовж 1993-2023 рр. (інфографіка: wmo.int)
Чому саме ці острови опинились "під ударом"
"Всесвітня катастрофа ставить під загрозу цей тихоокеанський рай... Глобальний середній рівень моря підвищується з безпрецедентною швидкістю. Океан переповнюється", - наголосив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який долучився до оприлюднення звіту WMO.
Він додав, що причина того, що відбувається нині в тихоокеанському регіоні - цілком зрозуміла.
"Парникові гази, які переважно утворюються в результаті спалювання викопного палива, підсмажують нашу планету. А море забирає спеку - буквально", - пояснив посадовець.
Генсек зауважив, що острови, розташовані в Тихому океані, "унікально піддаються впливу" на тлі низки причин:
- їхня середня висота над рівнем моря становить лише один-два метри
- 90% населення цих островів мешкають у межах 5 км від узбережжя
- половина інфраструктури розміщена у межах 500 м від води
Водночас Гутерріш визнав, що проблема є глобальною.
Температури поверхні моря у період 1982-2022 рр. (інфографіка: wmo.int)
Що кажуть експерти
Впродовж 2023 року в тихоокеанському регіоні було зареєстровано 34 небезпечних гідрометеорологічних явища (більшість із них пов'язані зі штормами чи повенями), що призвели до понад 200 смертельних випадків і вплинули на понад 25 млн людей.
На думку Генсека ООН, "нас усіх чекає хвилювання моря разом із руйнуванням рибальства, туризму та блакитної економіки".
"У всьому світі у прибережних районах живуть близько мільярда людей, яким загрожує океан, що суттєво збільшується. Хоча деяке підвищення рівня моря є неминучим, його масштаб, темп і вплив... залежать від наших рішень", - додав Гутерріш.
Очільниця WMO Селеста Сауло додала, що зміна клімату стала глобальною кризою та є "визначальним викликом", з яким зараз стикається людство.
"Громади, економіка та екосистеми південно-західного регіону Тихого океану значно постраждали від його каскадних впливів. Стає все більш очевидним, що у нас швидко закінчується час, щоб переломити ситуацію", - наголосила вона.
Експерт додала, що океан вже увібрав у себе понад 90% надлишкового тепла й щомиті зазнає нових змін, які впродовж наступних століть можуть стати незворотними.
"Діяльність людини послабила здатність океану підтримувати та захищати нас і через підвищення рівня води перетворює нашого друга на все життя у зростаючу загрозу... Ми вже бачимо більше затоплення узбережжя, відступ берегової лінії, забруднення солоною водою запасів прісної води та переміщення громад", - додала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зміни клімату посилюють циклони й тайфуни.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Meteorological Organization (WMO), NASA.gov, Wikipedia.
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