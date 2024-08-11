Кліматичні зміни можуть "знищити" улюблений продукт людства: про що йдеться

Основне про вплив кліматичних змін на виробництво кави

Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Флориди, показує, що світове споживання кави перевищує 2,2 мільярда чашок щодня. При цьому від виробництва кави залежать понад 100 мільйонів фермерів.

На тлі кліматичних змін виробництву кави сорту Арабіка (Coffea Arabica) загрожують суттєві проблеми, тож індустрія потребує альтернатив.

Науковий співробітник Університету Флориди Феліпе Феррао зазначає, що до 2050 року виробництво Арабіки може скоротиться приблизно на 80% - через зміну клімату.

Виходячи з кризи, що насувається, вчені вирішили дослідити інші "стратегії" - адаптувати практику вирощування кави до нових умов і зосередитися на більш стійких видах.

Що може змінитися для фермерів і споживачів

Незважаючи на те, що кава сорту Робуста (Coffea canephora) традиційно вважається "нижчою" за Арабіку, вона містить майже вдвічі більше кофеїну і, як було показано, успішно росте на висотах, які раніше вважалися придатними лише для Арабіки.

Це "кидає виклик" фермерам, адже Робуста нині стає "сильним претендентом" на доповнення до виробництва Арабіки.

Згідно з результатами проведеного дослідження, потенціал Робусти для задоволення зростаючого попиту на каву може також розв'язати проблеми сталого розвитку.

Так, Феррао разом із колегами впродовж п'яти років вивчали й оцінювали сорти Арабіки й Робусти у високогірних регіонах Бразилії. Результати виявились багатообіцяючими, адже показали, що Робуста добре адаптується і може давати хороші врожаї в альтернативних кліматичних умовах, зберігаючи при цьому сприятливі профілі смаку.

Така адаптивність має вирішальне значення для майбутнього виробництва кави, оскільки забезпечує більшу гнучкість у реагуванні на зміну умов навколишнього середовища.

На думку науковців, нині кавова індустрія "дозріла для інновацій", адже Робуста відкриває значні можливості для зростання бізнесу. Уточнюється, що за останні десятиліття виробництво Робусти зросло приблизно на 30%, що вказує на зростаючий ринок для цієї "міцної альтернативи".

Вчені наголошують, що Робуста має ряд переваг, які роблять її привабливою як для виробників, так і для споживачів:

вища врожайність

менша кількість необхідних для вирощування ресурсів (зокрема добрив і води)

вища економічна цінність для виробників

вища екологічність й "чистота" продукту

Крім того, дослідження показує, що Робуста може поєднувати три важливі елементи для майбутніх сортів кави: стійкість, якість і пластичність.

Ця трійка характеристик позиціонує Робусту як "кліматично розумне кавове" рішення, й потенційно відкриває нові ринки та лінійки продуктів для кавового бізнесу.

За словами Феррао, оскільки дослідження (включаючи "випробування" Арабіки й Робусти у Флориді в різних умовах) тривають, кавова промисловість стоїть на порозі потенційної революції. Він додав, що компанії, які зараз інвестують у виробництво й розробку продукції з Робусти, можуть опинитися "в авангарді мінливого ринкового ландшафту".

Яка різниця між Арабікою та Робустою

Каву Арабіку та каву Робусту виготовляють із зерен різних рослин. Основною відмінністю Арабіки від Робусти є більш низький вміст кофеїну.

Крім того, вони відрізняються за смаком, місцем зростання (необхідними кліматичними умовами) та вартістю.

Порівняно з Арабікою, зерна Робусти мають насичений і більш різкий смак, з виразними деревними або горіховими відтінками. Вони дають також кращу пінку.

Натомість у зернах Арабіки міститься більше цукру.