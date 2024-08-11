Климатические изменения могут "уничтожить" любимый продукт человечества: о чем идет речь

Основное о влиянии климатических изменений на производство кофе

Недавнее исследование, проведенное Университетом Флориды, показывает, что мировое потребление кофе превышает 2,2 миллиарда чашек в день. При этом от производства кофе зависят более 100 миллионов фермеров.

На фоне климатических изменений производству кофе сорта Арабика (Coffea Arabica) угрожают существенные проблемы, поэтому индустрия нуждается в альтернативах.

Научный сотрудник Университета Флориды Фелипе Феррао отмечает, что к 2050 году производство Арабики может сократиться примерно на 80% - из-за изменения климата.

Исходя из надвигающегося кризиса, ученые решили исследовать другие "стратегии" - адаптировать практику выращивания кофе к новым условиям и сосредоточиться на более устойчивых видах.

Что может измениться для фермеров и потребителей

Несмотря на то, что кофе сорта Робуста (Coffea canephora) традиционно считается "ниже" Арабики, он содержит почти вдвое больше кофеина и, как было показано, успешно растет на высотах, которые раньше считались пригодными только для Арабики.

Это "бросает вызов" фермерам, ведь Робуста сейчас становится "сильным претендентом" в дополнение к производству Арабики.

Согласно результатам проведенного исследования, потенциал Робусты для удовлетворения растущего спроса на кофе может также решить проблемы устойчивого развития.

Так, Феррао вместе с коллегами на протяжении пяти лет изучали и оценивали сорта Арабики и Робусты в высокогорных регионах Бразилии. Результаты оказались многообещающими, поскольку показали, что Робуста хорошо адаптируется и может давать хорошие урожаи в альтернативных климатических условиях, сохраняя при этом благоприятные профили вкуса.

Такая адаптивность имеет решающее значение для будущего производства кофе, поскольку обеспечивает большую гибкость реагирования на изменение условий окружающей среды.

По мнению ученых, в настоящее время кофейная индустрия "созрела для инноваций", ведь Робуста открывает значительные возможности для роста бизнеса. Уточняется, что за последние десятилетия производство Робусты выросло примерно на 30%, что указывает на растущий рынок для этой "крепкой альтернативы".

Ученые отмечают, что Робуста имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной как для производителей, так и для потребителей:

более высокая урожайность

меньшее количество необходимых для выращивания ресурсов (в том числе удобрений и воды)

высшая экономическая ценность для производителей

высшая экологичность и "чистота" продукта

Кроме того, исследование показывает, что Робуста может совмещать три важных элемента для будущих сортов кофе: стойкость, качество и пластичность.

Эта тройка характеристик позиционирует Робусту как "климатически разумное кофейное" решение и потенциально открывает новые рынки и линейки продуктов для кофейного бизнеса.

По словам Феррао, поскольку исследования (включая "испытания" Арабики и Робусты во Флориде в разных условиях) продолжаются, кофейная промышленность стоит на пороге потенциальной революции. Он добавил, что компании, которые сейчас инвестируют в производство и разработку продукции из Робусты, могут оказаться "в авангарде меняющегося рыночного ландшафта".

Какая разница между Арабикой и Робустой

Кофе Арабику и кофе Робусту изготовляют из зерен разных растений. Основным отличием Арабики от Робусты является более низкое содержание кофеина.

Кроме того, они отличаются по вкусу, месту роста (необходимым климатическим условиям) и стоимости.

По сравнению с Арабикой, зерна Робусты обладают более насыщенным и более резким вкусом, с выразительными древесными или ореховыми оттенками. Они также дают лучшую пенку.

В зернах Арабики в то же время содержится больше сахара.