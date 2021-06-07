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Климатическое соглашение: Украина планирует принять новые амбициозные цели

Автор: Анастасия Рокитна

Украина планирует принять новые амбициозные цели в рамках Парижского климатического соглашения. Соответствующее решение планирует принять Кабинет министров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30".

По его словам, мир почти дошел к неотвратимым изменениям глобального потепления.

"Правительство планирует принять обновленные амбициозные цели Украины в Парижском соглашении. Одним из главных союзных являются лесные ресурсы", - отметил он.

Также президент сообщил, что Украина модернизирует коммунальную инфраструктуру, занимается развитием возобновляемых источников, электротранспорта. Запущена система мониторинга выбросов промышленности.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

Кроме того, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания.

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Новости Украины климатВладимир Зеленский