Кліматична угода: Україну планує ухвалити нові амбітні цілі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30" .

"Уряд планує прийняти оновлені амбітні цілі України в Паризькій угоді. Одним з головних союзних є лісові ресурси", - зазначив він.

За його словами, світ майже дійшов до невідворотніх змін глобального потепління.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

Крім того, в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.