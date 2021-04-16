Клиентам Госслужбы занятости теперь можно предъявлять е-документы через "Дию"

Клиенты Государственной службы занятости теперь могут использовать цифровые документы, которые есть в мобильном приложении "Дия". Нововведение начало работать с 15 апреля.

Документы можно использовать для регистрации в службе занятости и во время последующих визитов к центру.

Так, во время визита необходимо сообщить специалисту о том, что вы используете электронный вариант документов.

"Это удобно и быстро. Далее работаем над созданием лучших условий для наших клиентов", - отмечают в Госслужбе занятости.