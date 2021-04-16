Клієнтам Держслужби зайнятості тепер можна пред'являти е-документи через "Дію"

Документи можна використовувати для реєстрації в службі зайнятості та під час подальших візитів до центру.

Так, під час візиту необхідно повідомити фахівця про те, що ви використовуєте електронний варіант документів.

"Це зручно і швидко. Далі працюємо над створенням найкращих умов для наших клієнтів", - наголошують в Держслужбі зайнятості.