ФОПы смогут уплатить налоги через "Дия": что предлагает Минцифра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении "Дия" новой услуги для украинских предпринимателей. Уже скоро ФОПы смогут уплатить налоги и подать декларацию через "Дия".

По словам Федорова, новые услуги на портале и в приложении станут возможны благодаря запуску цифровой подписи в "Дия".

"У нас есть надежный партнер Налоговая служба и мы делаем следующий проект - уплата налогов для ФОПов на упрощенной системе и подача декларации в приложении и на портале", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас подача декларации занимает много времени, ведь нужно заполнять "много разных полей", а в "Дия" этот процесс будет занимать всего несколько кликов, поскольку не нужно будет заполнять информацию, которая уже есть в реестрах.

"Когда наступит период уплаты налогов, ФОП будет получать оповещение. И можно будет подать через "Дия" декларацию в несколько кликов. Не нужно будет заполнять ту информацию, которая и так есть в реестрах. И можно будет подписать электронной подписью. Мы уже тестируем эту услугу, она занимает несколько минут", - рассказал Федоров.