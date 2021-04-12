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ФОПы смогут уплатить налоги через "Дия": что предлагает Минцифра

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 16:24
ФОПы смогут уплатить налоги через "Дия": что предлагает Минцифра Фото: сервис "Дия" пополнится услугой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении "Дия" новой услуги для украинских предпринимателей. Уже скоро ФОПы смогут уплатить налоги и подать декларацию через "Дия".

Об этом шла речь на брифинге в Киеве.

По словам Федорова, новые услуги на портале и в приложении станут возможны благодаря запуску цифровой подписи в "Дия".

"У нас есть надежный партнер Налоговая служба и мы делаем следующий проект - уплата налогов для ФОПов на упрощенной системе и подача декларации в приложении и на портале", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас подача декларации занимает много времени, ведь нужно заполнять "много разных полей", а в "Дия" этот процесс будет занимать всего несколько кликов, поскольку не нужно будет заполнять информацию, которая уже есть в реестрах.

"Когда наступит период уплаты налогов, ФОП будет получать оповещение. И можно будет подать через "Дия" декларацию в несколько кликов. Не нужно будет заполнять ту информацию, которая и так есть в реестрах. И можно будет подписать электронной подписью. Мы уже тестируем эту услугу, она занимает несколько минут", - рассказал Федоров.

Напомним, недавно в Минцифре рассказали, какой услугой в "Дия" чаще всего пользуются украинцы.

Кроме того, в конце марта в Украине приравняли электронные паспорта к обычным. Электронными документами можно пользоваться с помощью "Дия".

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