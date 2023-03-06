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Кличко зустрівся з лідерами правлячої партії Німеччини з питань посилення допомоги Україні

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Понеділок 06 березня 2023 15:46
Кличко зустрівся з лідерами правлячої партії Німеччини з питань посилення допомоги Україні Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з керівництвом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем, які прибули до Києва. Кличко наголосив на необхідності посилення підтримки України, в тому числі військової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram-каналі.

"Зустрівся з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. Наголосив на необхідності посилення підтримки України - озброєнням, навчанням наших військових, фінансовою допомогою", - повідомив Віталій Кличко.

У свою чергу, Ларс Клінгбайль опублікував у Twitter фото зустрічі з Віталієм Кличком і також зазначив, що мета візиту німецької делегації - обговорення подальшої підтримки України.

"Рольф Мютценіх і я зараз тут, щоб поговорити з багатьма людьми в Україні та побачити, як може виглядати подальша підтримка", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрічався із сенаторами США. Обговорювалися питання допомоги, яка потрібна Україні для перемоги у війні.

Раніше ми повідомляли, що до Києва приїхали лідери партії Шольца - співголова СДПН Ларс Клінгбайль і лідера фракції СДПН Рольф Мютценіх. Німецькі політики у столиці України проведуть зустрічі не тільки з представниками уряду, але з парламентарями.

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Віталий Кличко
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