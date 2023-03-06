Кличко встретился с лидерами правящей партии Германии по вопросам усиления помощи Украине
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с руководством правящей Социал-демократической партии Германии Рольфом Мютценихом и Ларсом Клингбайлем, прибывшим в Киев. Кличко отметил необходимость усиления поддержки Украины, в том числе военной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram-канале.
"Встретился с главой фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге ФРГ Рольфом Мютценихом и лидером СДПГ Ларсом Клингбайлем. Указал на необходимость усиления поддержки Украины - вооружением, обучением наших военных, финансовой помощью", - сообщил Виталий Кличко.
В свою очередь, Ларс Клингбайль опубликовал в Twitter фото встречи с Виталием Кличко и также отметил, что цель визита немецкой делегации - обсуждение дальнейшей поддержки Украины.
"Рольф Мютцених и я сейчас здесь, чтобы поговорить со многими людьми в Украине и увидеть, как выглядит дальнейшая поддержка", - написал он в Twitter.
Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встречался с сенаторами США. Обсуждались вопросы помощи, необходимой Украине для победы в войне.
Ранее мы сообщали, что в Киев приехали лидеры партии Шольца - сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених. Немецкие политики в столице Украины проведут встречи не только с представителями правительства, но и с парламентариями.
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