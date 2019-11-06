У Кличко заявляют о завершении противостояния с офисом Зеленского

На сегодняшний день противостояние между Офисом президента Владимира Зеленского и киевским мэром Виталием Кличко завершено. Об этом в интервью bihus.info заявил советник Кличко Максим Бахматов.

По его словам, команда Кличко "вряд ли оппонирует" команде Зеленского. Он также прокомментировал противостояние Кличко с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Кличко - это мэр, а Богдан - это руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен предоставить факты, прокуратура должна давать какие-то запросы. Все остальное - это такой фейерверк без результата", - отметил Бахматов.

Он отметил, что со стороны Офиса президента больше не будет попыток сместить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Кличко против Богдана. Кличко, в частности, просит признать противоправными действия Богдана по обращению к Кабмину с требованием подать представление об увольнении его с должности главы КГГА.

Публичный конфликт между ними разгорелся после того, как Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей и должен уйти в отставку.