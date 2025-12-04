Кличко заявив про посилення тиску на місцеве самоврядування із залученням усіх силовиків
Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску на представників місцевого самоврядування столиці з залученням усіх правоохоронних органів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав в своєму Telegram-каналі.
За його словами, продовжується політичний тиск на представників місцевого самоврядування столиці і для цього залучають усі правоохоронні органи.
"Депутати Київради від опозиційних до центральної влади фракцій, представники виконавчого органу Київради, зазнають переслідувань, ходять на безкінечні допити в абсолютно надуманих справах. Лунають публічні звинувачення, які потім правоохоронці не доводять у суді. Людям псують репутацію, намагаються деморалізувати, перешкоджають виконанню професійних обов’язків", - заявив Віталій Кличко.
Він зазначив, що таким чином центральна влада хоче примусити депутатів Київради та працівників КМДА виконувати рішення своїх представників на місцях.
"Такі дії мають очевидну політичну мету - примусити депутатів до лояльності, змусити їх підтримувати рішення, нав’язані згори через представників центральної влади. Ми бачимо спроби знищення місцевого самоврядування. Бо намагання зробити Київраду "ручною" тривають не перший рік. І центральна влада нехтує вибором киян. Їх правом обирати владу в своєму місті, а не гадати, кого наступного «зальотного» їм скинуть зверху", - зазначив Віталій Кличко.
Він закликав правоохоронців діяти виключно в правовому полі, а не виконувати забаганки центральної влади.
"Звертаюся до правоохоронців: дійте виключно в правовому полі, а не виконуйте політичні забаганки центральної влади. Звертаюся до тих, хто нищить місцеве самоврядування: не руйнуйте державу зсередини! Відкладіть свої політичні інтереси заради інтересів країни, її демократичних надбань, заради збереження нашої незалежності. Українці не допустять встановлення авторитаризму. Час вже це зрозуміти!" - наголосив мер Києва.
Раніше Віталій Кличко опублікував колонку у виданні "Українська Правда", де назвав 5 кроків для того, щоб Україна відновила довіру до влади після гучного корупційного скандалу та вистояла перед викликами цієї зими. Один із них - це припинення політичних атак за допомогою «силовиків» на місцеве самоврядування.
Нагадаємо, з 2019 по кінець весни 2025 року правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. За цей час проведено понад 1200 обшуків та вручено більше 300 підозр. Однак лише 4 обвинувальних вироки набрали законної сили.