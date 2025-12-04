Кличко заявив про посилення тиску на місцеве самоврядування із залученням усіх силовиків

Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску на представників місцевого самоврядування столиці з залученням усіх правоохоронних органів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він написав в своєму Telegram-каналі.

За його словами, продовжується політичний тиск на представників місцевого самоврядування столиці і для цього залучають усі правоохоронні органи.

"Депутати Київради від опозиційних до центральної влади фракцій, представники виконавчого органу Київради, зазнають переслідувань, ходять на безкінечні допити в абсолютно надуманих справах. Лунають публічні звинувачення, які потім правоохоронці не доводять у суді. Людям псують репутацію, намагаються деморалізувати, перешкоджають виконанню професійних обов’язків", - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що таким чином центральна влада хоче примусити депутатів Київради та працівників КМДА виконувати рішення своїх представників на місцях.

"Такі дії мають очевидну політичну мету - примусити депутатів до лояльності, змусити їх підтримувати рішення, нав’язані згори через представників центральної влади. Ми бачимо спроби знищення місцевого самоврядування. Бо намагання зробити Київраду "ручною" тривають не перший рік. І центральна влада нехтує вибором киян. Їх правом обирати владу в своєму місті, а не гадати, кого наступного «зальотного» їм скинуть зверху", - зазначив Віталій Кличко.

Він закликав правоохоронців діяти виключно в правовому полі, а не виконувати забаганки центральної влади.

"Звертаюся до правоохоронців: дійте виключно в правовому полі, а не виконуйте політичні забаганки центральної влади. Звертаюся до тих, хто нищить місцеве самоврядування: не руйнуйте державу зсередини! Відкладіть свої політичні інтереси заради інтересів країни, її демократичних надбань, заради збереження нашої незалежності. Українці не допустять встановлення авторитаризму. Час вже це зрозуміти!" - наголосив мер Києва.