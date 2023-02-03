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Кличко закликав Захід передати Україні винищувачі для захисту від РФ

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П'ятниця 03 лютого 2023 21:24
Кличко закликав Захід передати Україні винищувачі для захисту від РФ Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко закликав Захід передати Україні винищувачі для захисту від російської агресії. Він наголосив, що Київ досі залишається ціллю окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в інтервʼю Bild.

"Київ був і залишається ціллю. Ми завжди маємо припускати, що Путін може знову напасти на нас наземними військами", - сказав Кличко.

"Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися", - додав він.

При цьому Кличко категорично відкинув ідею переговорів із президентом РФ.

"Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну", - наголосив мер столиці.

Зазначимо, на початку тижня стало відомо про плани адміністрації Джо Байдена включити далекобійні ракети Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) до чергового пакету військової допомоги обсягом 2,2 млрд доларів.

За даними західних ЗМІ, до цього ж пакету мали увійти протитанкові системи Javelin та допоміжне обладнання для Patriot.

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