Кличко о визите Блинкена: для нас очень важна и нужна поддержка США

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд в рамках их визита в Украину.

Об этом говорится на его официальном сайте.

"Пообщался и поприветствовал Государственного секретаря США Энтони Блинкена и заместительницу Госсекретаря Викторию Нуланд от имени киевлян и поблагодарил за визит в Украину. Кстати, семья Блинкена - родом с Киевщины", - написал Кличко.

Он также отметил, что поддержка США крайне важна для Украины.

"Надеюсь, что переговоры госсекретаря с руководством Украины были продуктивными. Ведь для нас очень важна и нужна мощная поддержка Соединенных Штатов в борьбе против российской агрессии и в проведении реформ в Украине", - подчеркнул Кличко.