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"Сигнал мощной поддержки": в МИД рассказали, чего ожидают от визита главы Госдепа

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 17:28
"Сигнал мощной поддержки": в МИД рассказали, чего ожидают от визита главы Госдепа Фото: Энтони Блинкен прибудет в Киев (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

МИД Украины рассматривает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как "сигнал чрезвычайно мощной поддержки" со стороны США в противодействии агрессии РФ. Во время его визита в Киев будет обсуждаться ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" рассказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

"Мы рассматриваем визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии", - сказал замглавы МИД.

Он отметил, что визит госсекретаря США в Украину "является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки, как в политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - сообщил Енин.

Он добавил, что на встрече также обсудят активизацию взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, рост потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций и механизмы технической помощи для украинской экономики.

Напомним, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках его визита. На 12:30 запланирован выход Зеленского и Блинкена к представителям СМИ. Мероприятие пройдет в Офисе президента.

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