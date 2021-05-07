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Кличко про візит Блінкена: для нас дуже важлива і потрібна підтримка США

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з Ентоні Блінкеном та Вікторією Нуланд в рамках їхнього візиту в Україну.

Про це йдеться на його офіційному сайті.

"Поспілкувався і привітав Державного секретаря США Ентоні Блінкена та заступницю Держсекретаря Вікторію Нуланд від імені киян та подякував за візит до України. До речі, коріння родини Блінкена - з Київщини", - написав Кличко

Він також зазначив, що підтримка США вкрай важлива для України.

"Сподіваюсь, що перемовини Держсекретаря з керівництвом української держави були продуктивними. Адже для нас дуже важлива і потрібна потужна підтримка Сполучених Штатів у боротьбі проти російської агресії та у втіленні реформ в Україні", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, вчора візитом в Києві знаходиться держсекретар США Ентоні Блінкен. Раніше РБК-Україна публікувало детальну програму візиту.

Як повідомлялось, МЗС України розглядає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва як "сигнал надзвичайно потужної підтримки" з боку США у протидії агресії РФ.

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