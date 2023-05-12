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Кличко вручив відзнаки 29 жінкам-військовим та волонтерам напередодні Дня матері

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П'ятниця 12 травня 2023 18:25
Кличко вручив відзнаки 29 жінкам-військовим та волонтерам напередодні Дня матері Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня матері нагородив відзнаками київського міського голови матерів і дружин загиблих Героїв - захисників України, військовослужбовиць та жінок-волонтерок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"У неділю, 14 травня, в Україні відзначатимуть День матері. Шановні жінки, знаю, що немає слів, які могли б заспокоїти ваші серця і зменшити біль втрати. Але хочу, щоб ви знали: ми поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Ваші сини та чоловіки - справжні Герої, які віддали своє життя за нашу країну, за її свободу і незалежність", - сказав Кличко.

Мер Києва вручив матерям і дружинам загиблих Героїв, військовослужбовицям, а також жінкам-волонтеркам 29 відзнак Київського міського голови.

Кличко також подякував жінкам за те, що вони щодня наближають перемогу. Організовують благодійні заходи, збирають кошти на потреби ЗСУ, купують тепловізори, квадрокоптери, автівки, автобуси для евакуації. Виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, здають кров, їздять на передову, допомагають людям із прифронтових та деокупованих територій. Готують та забезпечують їжею військовослужбовців, тримають культурний, освітній та інформаційний фронт.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США і наголосив, що країна-терорист росія має бути покарана, а воєнні злочинці - притягнуті нарешті до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко звернувся до мера Берліна Кая Вегнера щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.

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Київ Віталий Кличко
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