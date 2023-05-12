Кличко вручил награды 29 женщинам-военным и волонтерам накануне Дня матери

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"В воскресенье, 14 мая, в Украине будут отмечать День матери. Уважаемые женщины, знаю, что нет слов, которые могли бы успокоить ваши сердца и уменьшить боль потери. Но хочу, чтобы вы знали: мы уважаем и ценим ваше мужество и силу духа". Ваши сыновья и мужчины - настоящие Герои, отдавшие свою жизнь за нашу страну, за ее свободу и независимость", - сказал Кличко.

Мэр Киева вручил матерям и женам погибших Героев, военнослужащим, а также женщинам-волонтеркам 29 наград Киевского городского головы.

Кличко также поблагодарил женщин за то, что они ежедневно приближают Победу. Организуют благотворительные мероприятия, собирают средства на нужды ВСУ, покупают тепловизоры, квадрокоптеры, автомобили, автобусы для эвакуации. Изготовляют окопные свечи, плетут маскировочные сетки, сдают кровь, ездят на передовую, помогают людям из прифронтовых и деоккупированных территорий. Готовят и обеспечивают едой военнослужащих, держат культурный, образовательный и информационный фронт.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном во время своего визита в США и подчеркнул, что страна-террорист россия должна быть наказана, а военные преступники привлечены наконец к ответственности.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко обратился к мэру Берлину Каю Вегнеру по поводу гарантий безвозмездного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.