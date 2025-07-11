Кличко зробив нову заяву про посилення політичного тиску: що сказав

Вручення в один день підозр одразу двом представникам київської влади за надуманими приводами - свідчення того, що політичний тиск посилюється. За ці незаконні дії рано чи пізно доведеться відповідати і виконавцям, і режисерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мер Києва Віталій Кличко.

"Абсурд і театральщина тривають. У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади. Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку. Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється. Робиться все, щоб нищити репутацію влади столиці та дестабілізувати життєзабезпечення Києва", - написав Віталій Кличко.

Він нагадав, що з 2019 по кінець весни 2025 років правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів, із них за 2025 рік - вже майже 80.

З 2019 року провели понад 1200 обшуків, вилучили тонни документів, вручили більше 300 підозр. У той же час загальна кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили - лише 4, підкреслив мер.

"Ця діяльність перетворилась на репресивну, без перебільшення. Й така ситуація не тільки в Києві. Просто про столицю трублять, бо як кістка в горлі й до рук ніяк прибрати не можуть! І все це відбувається під час війни! Бо в декого мета – не захист і збереження країни, а "перемога" в Києві. Київ продовжує жити й працювати, попри всі намагання знищити систему управління містом, спроби скидання "парашутистів" (нових "управлінців"), які щодня винаходять велосипед і діляться "геніальними відкриттями" в постах у соцмережах. За всі незаконні дії все одно, рано чи пізно, доведеться відповідати - і їх виконавцям, і режисерам", - запевнив Віталій Кличко.

Мер назвав звинувачення Кандибора в нібито службовій недбалості за аварійну ситуацію на лінії метро між станціями "Теремки" - "Деміївська" "абсолютно маніпулятивними", а саму справу - "шитою білими нитками".

"Результати експертизи, які отримала міська влада і які передавала правоохоронцям, підтверджують, що були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва ділянки (2008-2010 роки). І Кандибора тоді й близько не було ні на будівництві метро, ні в столичній адміністрації. Також науковці підкреслили, що саме проектна документація містить неякісні проектні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки", - аргументував Кличко.

Водночас експерти підтвердили, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувались у повному обсязі, додав мер.

Підозру Володимиру Бондаренку Кличко також назвав "повністю необґрунтованою".

"Виходить, що інкримінують Бондаренку виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів. І Володимир Бондаренко, і Руслан Кандибор доводитимуть у суді свою правову позицію", - наголосив Кличко.