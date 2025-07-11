Кличко сделал новое заявление об усилении политического давления: что сказал

Вручение в один день подозрений сразу двум представителям киевской власти по надуманным поводам - свидетельство того, что политическое давление усиливается. За эти незаконные действия рано или поздно придется отвечать и исполнителям, и режиссерам.

"Абсурд и театральщина продолжаются. В один день (10 июля) правоохранители вручили подозрения сразу двум представителям столичной власти. Директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко. Это свидетельствует о том, что политическое давление на городскую власть усиливается. Делается все, чтобы уничтожать репутацию власти столицы и дестабилизировать жизнеобеспечение Киева", - написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что с 2019 по конец весны 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений, из них за 2025 год - уже почти 80.

С 2019 года провели более 1200 обысков, изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений. В то же время общее количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу - всего 4, подчеркнул мэр.

"Эта деятельность превратилась в репрессивную, без преувеличения. И такая ситуация не только в Киеве. Просто о столице трубят, потому что как кость в горле и в руки никак убрать не могут! И все это происходит во время войны! Потому что у некоторых цель - не защита и сохранение страны, а "победа" в Киеве. Киев продолжает жить и работать, несмотря на все попытки уничтожить систему управления городом, попытки сброса "парашютистов" (новых "управленцев"), которые ежедневно изобретают велосипед и делятся "гениальными открытиями" в постах в соцсетях. За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать - и их исполнителям, и режиссерам", - заверил Виталий Кличко.

Мэр назвал обвинения Кандибора в якобы служебной халатности за аварийную ситуацию на линии метро между станциями "Теремки" - "Демеевская" "абсолютно манипулятивными", а само дело - "шитым белыми нитками".

"Результаты экспертизы, которые получила городская власть и которые передавала правоохранителям, подтверждают, что были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве участка (2008-2010 годы). И Кандибора тогда и близко не было ни на строительстве метро, ни в столичной администрации. Также ученые подчеркнули, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля этого участка", - аргументировал Кличко.

В то же время эксперты подтвердили, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме, добавил мэр.

Подозрение Владимиру Бондаренко Кличко также назвал "полностью необоснованным".

"Получается, что инкриминируют Бондаренко выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов. И Владимир Бондаренко, и Руслан Кандибор будут доказывать в суде свою правовую позицию", - подчеркнул Кличко.